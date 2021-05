Média de mortes por covid cai 31% em um mês, mas fica acima de 2 mil há 54 dias

10/05/2021 | 20:28



A média de óbitos diários por covid-19 caiu 31% no País em um mês. A média desta segunda-feira, 10, levando em consideração os registros dos últimos sete dias, ficou em 2.087 ante a marca de 3.025 em 10 de abril, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Os dados têm mostrado tendência de redução no Brasil nas últimas semanas, mas especialistas alertam para o patamar elevado que a doença mantém nas cidades brasileiras. Além disso, as flexibilizações nas medidas de isolamento social podem resultar em nova pressão sobre os hospitais.

Mesmo em queda, a média desta segunda-feira é 105% maior na comparação, por exemplo, com o dado de 10 de janeiro, 98,7% maior na comparação com 10 de fevereiro e maior que qualquer registro ao longo do ano de 2020. Na comparação com o dado de 14 dias atrás, o número desta segunda é 13% menor, mas a média se mantém acima de 2 mil vítimas diárias consecutivamente desde o dia 17 de março.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.018 novos óbitos, chegando a um total de 423.436 vítimas do novo coronavírus. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, reunidos em conjunto com as secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal, em balanço divulgado às 20 horas.

O balanço também mostra que 31.811 novos casos foram confirmados, o que faz o total de diagnósticos chegar a 15.214.030. Segundo o Ministério da Saúde, o País tem 13.759.125 pessoas recuperadas e 1.027.636 em acompanhamento.

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.