Depoimento de Léo Pinheiro na CPI da OAS será segunda-feira

10/05/2021 | 20:30



Ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro confirmou que vai depor à CPI montada na Câmara de São Bernardo para apurar se houve pagamento ilegal a agentes públicos da cidade no período em que a empreiteira atuou no município. Sua oitiva, porém, foi transferida para segunda-feira, às 9h.



“A defesa dele entrou em contato e pediu reagendamento porque haverá série de reuniões do senhor Léo Pinheiro com o Ministério Público Federal”, confirmou o relator da comissão, Julinho Fuzari (DEM).



Os demais depoimentos aprovados pelo bloco estão mantidos para esta semana, casos de Marcel Augusto Farias Vieira (quinta-feira, às 10h) e Carlos Henrique Barbosa Lemos (sexta-feira, às 10h). Ambos foram citados na oitiva de José Ricardo Nogueira Breghirolli, ex-executivo da OAS e que firmou acordo de delação premiada com o MPF. Segundo Breghirolli, cerca de R$ 20 milhões em propinas foram pagos para agentes públicos de São Bernardo e que Vieira e Lemos eram os responsáveis pela relação com os políticos.



A CPI da OAS também aprovou pedido ao ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), para que haja acesso ao inteiro teor do processo que tramita em Brasília sobre a empreiteira.