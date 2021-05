Em reapresentação, São Paulo treina sem Daniel Alves, Eder e Luciano

10/05/2021 | 18:20



Após contar somente com reservas na rodada final da fase de grupos do Paulistão, o São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira para iniciar a preparação para o duelo contra o Rentistas, no Uruguai, na quarta, pelo Grupo E da Copa Libertadores. Novamente, o grupo treinou sem as presenças de Daniel Alves, Eder e Luciano.

O trio se recupera de problemas físicos e seguem como dúvidas. Na manhã desta segunda, eles retomaram o trabalho de recuperação no Reffis, mas são remotas as chances de eles jogarem na quarta. Se vencer, o São Paulo poderá confirmar a vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Os demais jogadores foram a campo no CT da Barra Funda para um trabalho técnico e tático, sob o comando do técnico Hernán Crespo. O treinador começou a esboçar a equipe que enfrentará o rival uruguaio, fora de casa, ainda sem dar maiores dicas sobre possíveis mudanças.

Uma possível escalação do São Paulo teria Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Rojas e Pablo. A formação titular deve ser confirmada no treino desta terça-feira, pela manhã. No período da tarde, a delegação vão embarcar rumo ao Uruguai.

RENOVAÇÃO - Também nesta segunda, o São Paulo renovou o contrato do jovem volante Gabriel Falcão, da equipe sub-20. O meio de 20 anos estendeu seu vínculo por mais quatro temporadas. O acordo anterior tinha fim previsto para 2022.

"Agradeço muito ao São Paulo por acreditar no meu potencial. São quase 11 anos de dedicação e carinho imenso a esse clube, que me acolheu ainda muito jovem. Estou muito feliz por renovar meu contrato por mais quatro anos. Que possa ser uma linda caminhada com essa camisa", comentou Falcão.

O meia chegou ao clube com apenas nove anos e soma 98 jogos pelos times sub-17 e sub-20. Já são seis troféus por estas duas equipes: FAM Cup Sub-17 (2018), J-League Challenge Cup Sub-17 (2018), Copa Ouro Sub-17 (2017), Aspire Tri-Series Sub-16 (2017), Taça BH Sub-17 (2017) e Copa Brasil Votorantim Sub-15 (2016).