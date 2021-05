Obituário - 11 de maio de 2021

Ademir Medici

11/05/2021



SANTO ANDRÉ

Maria do Carmo Barbosa da Silva, 89. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

José Mario Nogueira, 86. Natural de Cruzília (Minas Gerais). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

José Apparecido Ribeiro, 81. Natural de Amparo (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Boccias, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Jacira Gomes da Silva, 73. Natural de Afrânio (Pernambuco). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 7. Cemitéri Nssa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Paiva, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Luiz Carlos de Camargo, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Afonso Ciscan, 67. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Cruzeiro, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Carlos Perone, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alto de Sant André. Dia 7. Jardim da Colina.

Jorge Brochin, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Bento de Souza, 61. Natural de Arapongas (Paraná). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônomo. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ireno Almeida de Andrade, 60. Natural de Campo Mourão (Paraná). Residia no Conjunto Teotônio Vilela, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Sérgio de Jesus, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Vendedor. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Eliane da Silva Nascimento, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Neumann, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Motoboy. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arthur Virgilio de Moraes Costa, 19. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Profissional de TI. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Henrique Ferreira Silva, 16. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Rosa Kafka, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ipanema, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Edezio Salera, 87. Natural de Vargem Grande do Sul (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Almerinda Batista da Silva, 83. Natural de Carlos Chagas (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Marcilia de Almeida Viana, 82. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Phoenix.

Severino Antonio Augustinho, 81. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Parque Via Norte, em Campinas (São Paulo). Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

João Rodrigues, 80. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Ademir José Júlio, 67. Natural de Pirapozinho (São Paulo). Residia na Vila do Ipiranga, em São José do Rio Preto (São Paulo). Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Ramon Perez, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Copacabana, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Reginaldo Picoli da Silva, 53. Natural de São Bernardro. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Emerson Fraianelli, 49. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Daniel Minoru Moriyana, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

José Henrique Barinuevo, 40. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria Benedita de Mendonça Paro, 88. Natural de Vera Cruz (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Giovana Alejandra Rondinelli Guzman, 19. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 7. Velada em São Caetano. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Ernestina Vieira da Silva, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Maria Mercês da Silva, 84. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Pedro Alves dos Santos, 79. Natural de Sátiro Dias (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Jardim da Colina.

Terezinha Vitoriano de Lima, 77. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

José Braz dos Santos, 71. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 7, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Evanildes Dias dos Santos, 69. Natural de Cândido Sales (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Vale da Paz.



Antonio Almeida de Souza, 69. Natural de Iaçu (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Vale da Paz.

Antonia Souza Santos, 66. Natura de Belém (Pará). Residia no bairro Eldorado. Dia 7. Cemitério Municipal.

Carmelita Josefa da Silva Simião, 63. Natural da Colônia Leopoldina (Alagoas). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Mariana Borges das Graças, 62. Natural de Japurá (Paraná). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.

Manoel Roberto de Jesus, 61. Natural de Caetité (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

José Aparecido da Silva, 52. Natural de Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Ednéia Arlinda Maciel, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Marcos de Lima Bueno, 38. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Bruno Gomes Pinheiro, 22. Natural de Santo André. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.