Modelo goiana de 27 anos de idade morre após sofrer grave acidente de carro

10/05/2021 | 15:10



A modelo goiana Taynnara Melo, filha da vereadora Joecy Melo, morreu no dia 8 de maio após sofrer um grave acidente de carro em uma estrada rural da cidade de Amorinópolis, que fica a 255 quilômetros de Goiânia.

Segundo informações do jornal Metrópoles, Taynnara, de 27 anos de idade, e o namorado Rudson Figueredo, estavam em uma caminhonete S10 quando a modelo, que estaria no volante, perdeu o controle da direção do veículo.

O automóvel, então, capotou na estrada. Rudson também sofreu ferimentos com o acidente, mas sobreviveu.

O Corpo de Bombeiros foi chamado à estrada e uma equipe de resgate se deslocou até o local do acidente, mas Taynnara infelizmente já tinha morrido. A Prefeitura de Amorinópolis falou sobre a tragédia nas redes sociais:

Taynnara era modelo internacional e sempre será lembrada pelo seu carisma, simplicidade e beleza! Prestamos condolências a familiares e amigos neste momento de tamanha tristeza, desejando que encontrem conforto neste momento de dor.