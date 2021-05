Missa de sétimo dia de Paulo Gustavo será transmitida pelo Multishow

10/05/2021 | 14:10



Como você viu, Paulo Gustavo foi contaminado pelo novo coronavírus e cravou uma imensa batalha contra a doença e no dia 4 de maio acabou morrendo em decorrência do vírus.

Na próxima terça-feira, dia 11, será realizada a missa de sétimo dia do comediante e segundo um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa dele, os fãs e admiradores do trabalho de Paulo Gustavo vão poder participar de alguma forma deste momento.

Por conta da pandemia, não dá para o público encher uma igreja, e pensando em todas as manifestações de carinho que os familiares dele estão recebendo, eles então decidiram fazer a transmissão da missa para o público por meio do canal Multishow, a partir das seis e meia da tarde, sendo assim, todo mundo continua no resguardo de casa.

Segundo o comunicado, o Multishow no Globoplay Mais Canais estará aberto e mesmo quem não for assinante vai ter acesso para acompanhar a despedida de Paulo Gustavo. E como nós já adiantamos, a missa do humorista será celebrada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.