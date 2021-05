Fed NY: previsão de inflação nos EUA no curto prazo tem maior nível desde 2013

10/05/2021 | 13:51



A mediana das expectativas de inflação para daqui um ano nos Estados Unidos aumentou de 3,2% em março para 3,4% em abril, no nível mais alto desde setembro de 2013, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo Centro de Dados Microeconômicos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

Segundo o relatório, a mediana das expectativas de inflação no horizonte de três anos permaneceu em 3,1% no mês passado. "A incerteza mediana da inflação - ou a incerteza expressa em relação aos resultados futuros da inflação - diminuiu em ambos os horizontes", diz a nota divulgada pelo Fed de NY.

Com tendência de alta, as expectativas de mudança no preço médio das residências nos EUA aumentou de 4,8% em março para 5,5% em abril.

A expectativa para a alta do custo do aluguel, por sua vez, passou de 9,3% para 9,5% no período. "O aumento nas expectativas de crescimento do aluguel é o quinto consecutivo, e a leitura atual é a máxima da nova série", diz o relatório.

Na mesma pesquisa, o crescimento médio esperado da renda das famílias caiu de 2,8% em março para 2,4% em abril. A mediana das expectativas de aumento gastos das famílias, por sua vez, passou de 4,7% para 4,6% no período.