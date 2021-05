Palmeiras treina e Abel esboça time titular com força máxima na Libertadores

10/05/2021 | 13:55



Garantindo nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira e encerrou a preparação para o duelo contra o Independiente del Valle, terça, às 21h30. Após a atividade na Academia de Futebol, a delegação já embarcou para Quito, no Equador, local da partida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou, inicialmente, atividades táticas com dois times de 11 jogadores e esboçou o time titular. A maioria dos atletas no gramado foi composta pelos jogadores preservados do duelo em Campinas.

O restante, além de jogadores oriundos da base, foram os reservas e quem atuou menos de 45 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta que garantiu a equipe no mata-mata do Paulistão, contando com a ajuda do rival Corinthians, que derrotou o Novorizontino. Os titulares do último confronto fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.

Os jogadores trabalharam transições rápidas, quebras de linhas, movimentações específicas, marcações e posicionamentos, entre outros fundamentos. Na sequência, houve um trabalho só com os 11 prováveis iniciais e, na parte final, o grupo alviverde aperfeiçoou ainda jogadas ensaiadas, como bolas aéreas defensivas e ofensivas, e cobranças de faltas e pênaltis.

O zagueiro Kuscevic e os atacantes Gabriel Veron e Breno Lopes deram prosseguimento ao tratamento de suas respectivas lesões. Com um problema no tornozelo, o meio-campista Gabriel Menino cumpriu seu cronograma físico especial.

A tendência é de que o time seja muito semelhante ao que vem atuando na Libertadores. A única mudança deve ser a entrada de Felipe Melo na vaga de Danilo, que atuou os 90 minutos contra a Ponte Preta. A escalação deve ser a seguinte: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Luiz Adriano e Rony.

Portanto, mesmo em situação confortável na Libertadores e com compromisso importante diante do Bragantino pelo Paulista, a prioridade continua sendo o torneio sul-americano.

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras ostenta 100% de aproveitamento na atual edição com três vitórias sobre Universitario, do Peru, Independiente del Valle, do Equador, e Defensa y Justicia, da Argentina. Com nove pontos somados, o time alviverde garante sua vaga antecipadamente às oitavas se vencer novamente o rival equatoriano nesta terça.