Ivete Sangalo desabafa sobre morte de Paulo Gustavo: - Perdi um amigo muito especial, muito querido

10/05/2021 | 13:11



A cantora Ivete Sangalo desabafou sobre a morte de Paulo Gustavo e a pandemia de Covid-19 no Brasil. Em uma live feita para o Dia das Mães, Ivete começou dizendo:

- Essa semana eu perdi um amigo muito especial, muito querido. Eu amo muito Paulo Gustavo. Ele se foi, a gente perdeu a presença dele. Ele fez a gente muito feliz, ele levou alegria para os nossos dias, mas, sem dúvida, o maior propósito dele foi aproximar uma nação inteira em um sentimento que invade a casa de muitos de nós, a dor da perda.

A cantora usou o espaço para criticar a situação da pandemia do novo coronavírus:

- Não se pode pensar nos filhos de alguém como número, isso não dá, é muita falta de respeito. A pátria mãe Brasil perde muitos filhos em descasos, em chacinas e sem vacinas. Eu me pergunto: o que poderia ser mais impactante do que milhares de vidas perdidas? Quanto mais de tudo isso vai precisar acontecer para que haja gestos de responsabilidade e empatia? De uma vez por todas, não é favor, é direito de cada um de nós. Eu acredito no Brasil que aplaude e ri fervorosamente com seu ídolo Paulo Gustavo, eu acredito num Brasil da arte, da cultura, do esporte, do trabalho e do progresso. Eu acredito em um país da maior floresta tropical do mundo. E eu acredito, acima de tudo, em um país de gente decente e inteligente.