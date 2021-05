Gilberto, do BBB21, fala sobre Viih Tube no reencontro de todos os brothers: - Ela estava muito deslocada

10/05/2021 | 12:11



Nesta segunda-feira, dia 10, Gilberto, um dos participantes mais queridos do BBB21, esteve no programa Encontro com Fátima Bernardes para analisar alguns momentos do reality show. Ele também comentou sobre o dia 101, que foi transmitido no último sábado, dia 8, com todos os participantes da edição. Gil contou como foi rever Lucas Penteado, uma das pessoas mais polêmicas do programa:

- Eu queria muito reencontrá-lo, tenho um carinho muito grande com ele, queria muito saber como ele estava, como tudo estava.

Fátima questionou como foi o encontro de Carla Diaz e Arthur depois de tudo o que aconteceu entre eles no programa, e Gil brincou:

- Eu fiquei agarrado no Arthur o tempo todinho, e não vi ele agarrado com a Carla.

O ex-BBB ainda falou sobre a presença de Viih Tube no reencontro com todos os brothers:

- Ela estava muito deslocada, acho que ainda não tinha absorvido tudo o que aconteceu.

Gil explicou o que o motivou para chegar no BBB21:

- Eu queria ter voz, porque muita gente como eu grita, grita, grita e não tem quem ouça. Eu falei: Preciso ir na Globo, porque quando eu gritar na Globo, as pessoas vão me ouvir. Eu quero que ouçam sobre educação, sobre transporte e sobre o não-ódio, ninguém merece ser atacado.