Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr., comenta em foto da ex-nora, Bruna Marquezine

10/05/2021 | 12:11



No último domingo, dia 9, diversos famosos celebraram o Dia das Mães com homenagens por meio das redes sociais! Bruna Marquezine, por exemplo, postou um álbum super fofo em que aparece com a mãe e a irmã e, de quebra, ganhou um comentário da ex-sogra, Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr.!

A atriz, que atualmente namora Enzo Celulari e tem como sogra Claudia Raia, brincou com a semelhança que possui com Neide e Luana:

Ctrl+C/Ctrl+V. Nós te amamos muito, Dona Neide, e não vivemos sem você! Muito obrigada por tudo, mãezinha! Feliz dia das mães pra você e pra todas as mamães maravilhosas aqui!

Nos comentários, Nadine aparece dizendo o seguinte:

Feliz Dia das Mães, escreveu, junto com um emoji mandando beijinhos.

Os fãs logo elogiaram:

Mulher educada e fina faz assim.

Maravilhosa, amei o seu respeito pela família.

Que fofa! Educação e carinho não é todo mundo que tem!

Só mostra para as fofoqueiras mentirosas que falavam que a Nadine não suportava a Bruna. Ela sempre gostou Bruna.

Teve quem ainda cutucasse:

Nunca comentou nada sobre a família de Bruna, nunca participou de uma festa todos unidos. Agora que a menina arrumou um homem de verdade...