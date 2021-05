Meghan Markle e príncipe Harry celebram o Dia das Mães fazendo doação

10/05/2021 | 12:11



Segundo informações do site Daily Mail, Meghan Markle e príncipe Harry comemoraram o Dia das Mães fazendo doação de fraldas e material de limpeza para uma organização chamada Harvest Home, que atende moradores de rua, mulheres grávidas e seus bebês.

No Instagram, a organização compartilhou notícias da doação. O anúncio, que não citou o valor que foi doado, veio um dia depois de Meghan fazer sua primeira aparição na televisão desde a entrevista para Oprah Winfrey, em março. Na legenda da publicação, eles escreveram:

Feliz Dia das Mães hoje e todos os dias para todas as mães por aí. Obrigado pelo amor constante, energia incansável e por aparecer e ser apenas o suficiente. Nós vemos e amamos vocês! Hoje, estamos entusiasmados em ter o apoio da Fundação Archewell, The Duke and Duchess of Sussex e Procter & Gamble, que estão doando fraldas, material de limpeza e outros itens essenciais para garantir que as mães e bebês da Harvest Home sejam celebrados ao longo do ano. Esta incrível surpresa do Dia das Mães foi acompanhada por uma carta pessoal da Duquesa que incluía estas palavras inspiradoras:

O post mostra, então, a mensagem de Meghan:

Como mãe e futura mamãe, aprecio profundamente a importância do apoio da comunidade, recursos seguros e acessíveis para gravidez e orientação confiável em um ambiente acolhedor. Esses ingredientes são essenciais não apenas para a nossa saúde física, mas também para o nosso bem-estar mental, e eu elogio vocês por liderarem uma comunidade compassiva que vive esses valores. Obrigada por tudo o que vocês fazem pelas mulheres e mães que foram rejeitadas em outros lugares, sem culpa própria. Quando consideramos o quão vulnerável qualquer mãe se sente durante o período frágil da gravidez, ganhamos uma perspectiva sobre como isso pode ser especialmente difícil para mulheres de cor grávidas e aquelas que vêm de comunidades vulneráveis e com poucos recursos. Espero que vocês aceitem uma oferta de apoio para ajudar ainda mais a melhorar os residentes da Harvest Home.