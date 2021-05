Vocalista do Art Popular, Leandro Lehart relembra internação por coronavírus e pré-câncer: - Cheguei a enfrentar uma depressão grande

10/05/2021 | 11:10



No último domingo, dia 9, o cantor Leandro Lehart, vocalista da banda Art Popular, deu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, na Record TV, e falou sobre a luta contra a Covid-19 e um pré-câncer. Ele revelou como recebeu a notícia de que teria que ser internado por causa do coronavírus em 2020:

- Quando eu fui para o hospital, o médico falou: Cara, eu vou ter que te internar porque você está com uma pneumonia extremamente avançada. E aí eu falava com a minha mãe todos os dias, e ela achava que eu estava em casa. Aí, quando eu cheguei em casa, falei: Mãe, falava com a senhora todos os dias, mas eu estava lá na UTI.

Além disso, o cantor ainda teve que enfrentar um pré-câncer e um acidente doméstico:

- Eu cheguei a enfrentar uma depressão grande e uma ansiedade de ter medo de sair na rua, de ter medo de ver os amigos. Por que eu tô triste? Essa era a pergunta que eu fazia. Eu sobrevivi a uma doença em uma pandemia extremamente difícil, tive que tirar um pré-câncer três meses depois, fiquei internado, tive um acidente doméstico também, tudo no mesmo ano. E aí compus um disco extremamente maravilhoso, compus mais de 50 músicas em um mês. Foi meu renascimento e a minha forma de agradecimento.

Na entrevista, Leandro ainda desabafou:

- Eu consegui navegar entre o sucesso e o fracasso várias vezes na minha vida, consegui me reinventar várias vezes.