Clubhouse para Android começa a ser liberado – nos Estados Unidos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



10/05/2021 | 10:18



Após pouco mais de um ano disponível apenas para iOS, o Clubhouse para Android foi lançado oficialmente neste domingo (9). O anúncio feito pela empresa via Twitter, no entanto, aponta que o aplicativo está disponível em fase beta apenas para os Estados Unidos. A exigência do convite para fazer parte da rede de conversas em áudio continua em vigor.

A expectativa da empresa é disponibilizar o Clubhouse para Android para outros mercados de língua inglesa e, em seguida, para o resto do mundo nos próximos dias ou semanas. No Brasil, por exemplo, já é possível encontrar o app na Google Play Store. O usuário pode fazer um pré-registro e, assim, ser notificado quando a rede estiver habilitada no País.

O lançamento do Clubhouse para Android chega em um momento em que a empresa vê o número de novos usuários em declínio. Em março de 2021, cerca de 2,7 milhões de downloads foram realizados. Em abril, essa quantia caiu para 922 mil. Os dados são do Sensor Tower. A ideia é voltar a ver um crescimento na rede social.