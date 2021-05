Faustão brinca com Viviane Araújo - que está noiva: - Cada vez que ela vem é um casamento novo que ela está comemorando

10/05/2021 | 10:11



No último domingo, dia 9, o Domingão do Faustão revelou os 18 participantes da edição especial Super Dança dos Famosos que estreia oficialmente no dia 16 de maio - marcando, assim, o último ano de Fausto Silva na TV Globo, antes de sua partida para a Band. A ideia é trazer vencedores e ex-participantes do quadro.

Dito isso, uma das confirmadas é Viviane Araújo! A atriz, que foi campeã em 2015, se emocionou. Segurando o choro, ela disse:

- Fausto, tô nervosa, tô emocionada, de verdade. Eu vou te falar uma coisa. As pessoas falam: ai eu nunca pensei em voltar aqui. E eu falo para você: eu sonhava com isso, de ter esse Dança com os campeões, os finalistas. Então para mim é uma honra muito grande e eu quero te agradecer muito. Tudo o que eu vivi aqui nesse palco, não só no Dança, mas em vários momentos juntos aqui com você.

Ela ainda citou a trajetória do apresentador:

- Lá atrás em 1989, quando você estreou aqui, tinha aquelas meninas que dançavam. Eu participei disso. Já fiquei na plateia assistindo... é muita coisa e eu estou muito feliz, Fausto! Muito, muito obrigada!

Faustão ainda aproveitou para fazer uma brincadeira com a amiga. Vivi, que está noiva de Guilherme Militão, já chegou a ser pedida em casamento por Radamés Martins no palco do Domingão do Faustão. O apresentador, então, disse:

- A Viviane gosta de vir aqui porque cada vez que ela vem é um casamento novo que ela está comemorando. E é casando que se aprende.

E falando em Dança dos Famosos, o quadro agora está completo! Os famosos confirmados são: Carmo Dalla Vecchia, Dandara Marianaâ??, Juliana Didoneâ??, Lucy Ramosâ??, Nelson Freitasâ??, Robson Caetanoâ??, Tiago Abravanelâ??, Viviane Araújo, Christiane Torloni, Claudia Ohana, Odilon Wagnerâ??, Mariana Santosâ??, Paolla Oliveiraâ??, Arthur Aguiarâ??, Maria Joanaâ??, Marcello Melo Jrâ??., Sophia Abrahão e Rodrigo Simas estão confirmados!