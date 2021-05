Cláudia Raia fala sobre aumentar a família e revela aproximação com Bruna Marquezine: - A nora vira filha também

10/05/2021 | 10:11



Cláudia Raia parece ser uma sogra e tanto! Apesar dos boatos de que Bruna Marquezine poderia ter problemas com a mãe de Enzo Celulari por conta de seus desentendimentos com Isabelle Drummond, a atriz veterana já provou que se dá muito bem com a nora através das redes sociais. Além disso, Cláudia também afirmou em entrevista ao jornal Extra que a namorada de Enzo já é tratada como sua própria filha!

Durante a conversa com o veículo, Raia revelou que não apenas trata os pares de seus filhos como agregados, mas que também busca realizar programas em família com todos juntos:

- A nora vira filha também, o genro vira filhão... Eu adoro cuidar de quem eu amo. Todo mundo tem pantufa aqui em casa, dorme junto, é uma festa! Gosto de família grande. Como tive só dois filhos, aumento com os agregados.

Enquanto Enzo namora Bruna Marquezine, sua irmã mais nova Sophia Celulari também está em um relacionamento - embora, até o momento, só tenha revelado que o namorado se chama Felipe e possui 1,92 metros de altura. De qualquer forma, o fato é que Cláudia admitiu se dar bem tanto com o anônimo Felipe quanto com a famosa Bruna Marquezine:

- Meu genro é um amor de menino, somos amicíssimos! Bruna [Marquezine] também é muito bem-vinda aqui em casa. Se fazem os meus filhos felizes, se eu vejo os olhinhos deles brilhando, está ótimo pra mim. Não importa quem seja nem de onde venha.

Aumentando a família

A vontade de tornar a família maior é algo que Cláudia Raia realmente leva em consideração. Além de agregar os namorados dos filhos e até mesmo manter um grupo de Whatsapp - chamado As Filhas da Raia - com todas as atrizes que já interpretaram suas filhas em novelas, a atriz voltou a falar sobre a vontade de ser mãe novamente, mesmo aos 54 anos de idade:

- Jarbas não tem filhos, então sinto essa vontade com ele, e não por causa dele. Tenho óvulos congelados, mas aos 54 anos [de idade] o negócio é mais complexo. Se o destino quiser, eu estou aberta. Se não acontecer aqui, será em outra barriga ou adotado. A gente ainda está decidindo. Eu vou contar a vocês na hora certa.

A chegada de um novo caçula, inclusive, não deve assustar a família, já que a atriz entrega que tanto ela quanto os dois filhos são apaixonados por nenéns:

- Ficamos nós três, que nem uns bobos, mandando fotos de bebês um pro outro e mexendo com os nenéns nas ruas. Amamos! Criança é sempre uma alegria!

Relação com Sophia

Outro assunto abordado por Raia durante a conversa foi a ligação com a filha mais nova. A atriz revela que o feminismo sempre foi algo forte em sua família - até mesmo por parte da mãe, que nasceu em 1923 - e que justamente por isso ela procura ter uma relação maior de apoio e sororidade com Sophia:

- Sabemos o que é não ser respeitada nem escutada em suas ideias, como um homem seria. A gente se apoia uma na outra como mulheres, não só como mãe e filha. Aqui tem força e aplausos. Enzo pode nos dar suporte como espectador, mas não é parte deste roteiro. Tanto a minha filha mulher quanto o meu filho homem são feministas.

Essa situação fez com que mãe e filha mantivessem uma relação de cumplicidade e confiança, de modo que a garota se sentisse confortável a se abrir com a atriz e sempre buscasse ajuda quando necessário. As brigas, é claro, acontecem; mas Cláudia conta que as duas lidam bem com a situação:

- Geralmente, ela me faz sacar que passei do limite. De fato, Sophia é mais centrada. Digo que ela tem 64 anos [de idade], e não 18.

Raia também conta que, durante a quarentena, acabou aprendendo com a filha um novo hobbie: gravar vídeos para o Tik Tok!

- Virei uma tiktoker! Sou uma profissional da dança, mas aquilo ali é muito diferente. Sophia me leva junto, já até me coreografou para um comercial, veja só! Eu brinco com ela. Só tem razão de essas coisas existirem na minha vida quando eu me divirto. Se for só para conseguir seguidores, estou fora.

A atriz também fala sobre os planos da caçula de, em setembro de 2021, embarcar rumo aos Estados Unidos para estudar Sociologia, Comunicação e Artes na Tisch School of the Arts:

- Se você me perguntar se eu estou triste, vou dizer que estou muito feliz. Por ela. Sophia é minha grande companheira, vou sentir uma falta enorme! Todos os dias, vou passar pela porta do quarto dela, e ela não vai estar. Mas a minha felicidade é tão maior por ela ter condições de viver essa experiência... Minha filha é uma garota guerreira. Estudou e lutou bravamente, se superou, conseguiu entrar numa faculdade difícil, onde são admitidos poucos estrangeiros. Só tenho torcida e aplausos para ela, e sei que vai arrasar.

A garota, no entanto, não deve encontrar muitos desafios para se enturmar no novo país, já que parece ter herdado a sociabilidade da mãe. Além disso, Raia ressalta que dará todo o apoio possível para a caçula:

- Sophia é muito sociável, faz amizade até no elevador! � querida por todo mundo. Embora Nova York seja uma cidade dura, ela vai se dar bem. E a minha tristeza pela ausência dela vai ficar no meu travesseiro, eu vou aprender a lidar com isso. Tudo vai melhorar quando eu for vê-la, nas 200 vezes que pretendo ir visitá-la. Só quero que ela saiba que estarei aqui para sempre, para quando e se quiser voltar. Mãe é isso: quando você escolhe ser, não tem prazo de validade.