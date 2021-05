10/05/2021 | 10:10



2021 já é um ano muito especial para essas celebridades, já que elas aumentarão a família em breve - ou já fizeram isso!

A cantora Perrie Edwards, do grupo Little Mix, anunciou que está grávida! No dia 10 de maio, Perrie publicou fotos no Instagram ao lado do namorado, Alex Oxlade-Chamberlain, e escreveu:

Tão feliz por estar nesta jornada selvagem com minha alma gêmea. Eu + Ele = Você. Mal podemos esperar para conhecê-lo, querido Ox!