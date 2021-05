Bianca Bellucci

10/05/2021



A empresa aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, anunciou neste domingo (9) uma missão lunar financiada por Dogecoin. Na prática, um satélite equipado com sensores e câmeras será enviado à Lua para recolher dados sobre o local. Toda operação será paga por uma companhia canadense, chamada de Geometric Energy Corporation. Valores não foram revelados.

A missão lunar financiada por Dogecoin foi batizada de DOGE-1. O satélite será lançado a partir de um foguete Falcon 9, desenvolvido pela SpaceX. A previsão é que a operação ocorra no primeiro trimestre de 2022.

É importante ressaltar que o anúncio da missão lunar financiada por Dogecoin está contribuindo com a valorização da criptomoeda após uma queda no último sábado (8). Isso ocorreu porque Elon Musk comparou a moeda a “um esquema” durante sua participação no programa humorístico Saturday Night Live (SNL). A “piada” fez o dinheiro cair cerca de 30% após um aumento histórico de 800% em abril.