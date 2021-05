iFood Card: saiba como resgatar o vale-presente do serviço

Bianca Bellucci

10/05/2021 | 08:18



O iFood Card é um tipo de mimo que permite a uma empresa ou pessoa presentear alguém com um valor para ser gasto dentro do aplicativo. Na prática, funciona como uma espécie de crédito. Ele é adicionado à carteira digital do usuário e pode ser gasto da forma que ele desejar. Basta ao final da compra selecionar o vale-presente como método de pagamento.

Se você recebeu um iFood Card de presente, o 33Giga ensina a resgatá-lo. Confira os quatro passos necessários:

Abra o iFood e mude para a aba “Perfil”. Em seguida, clique em “Carteira”. Seleciona a opção “Resgatar iFood Card”. Confirme a ação apertando “Resgatar”. Digite o código do iFood Card ou escaneie o QR Code. Depois, aperte “Continuar”. Após reconhecer o vale-presente, o iFood exibirá o valor cedido e a data de validade para ele ser gasto. Pressione “Confirmar” e a quantia automaticamente estará disponível na carteira digital.

Na galeria, você vê, em capturas, como resgatar o iFood Card. Vale destacar que o tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar no Android: