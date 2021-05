Estado supera marca de 3 milhões de casos confirmados de Covid-19

Do Diário do Grande ABC



10/05/2021 | 00:01



O Estado de São Paulo superou ontem 3 milhões de casos de Covid-19 no decorrer da pandemia. Já são 100.799 mortes. A marca de 100 mil óbitos pelo coronavírus foi ultrapassada no sábado. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, dentro do total de casos, 2,68 milhões tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 309.602 foram internados, mas receberam alta hospitalar.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 78,6%, e na Grande São Paulo, de 76,7%. Ambas representam queda de aproximadamente dez pontos percentuais em relação às taxas registradas há um mês. Já o número total de pessoas hospitalizadas caiu 24% no último mês, de acordo com a pasta.



O Grande ABC já soma 181.998 casos de Covid-19 e 7.119 mortes por causa do vírus desde o início da pandemia. Somente ontem, foram notificados 245 registros da doença e 17 óbitos na região.Os acréscimos correspondem somente a Santo André, São Bernardo e São Caetano, já que as demais prefeituras não atualizam os números da pandemia no fim de semana.

O Brasil registra 422.340 mortes por causa da doença. Ontem, foram confirmados 1.024 óbitos em decorrência do novo coronavírus e 38.911 novos casos. No total, 15,18 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença no País.