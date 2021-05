Neymar marca, mas PSG sofre empate e se complica na briga pelo título do Francês

09/05/2021 | 20:10



O Paris Saint-Germain abriu o placar com gol de Neymar, mas deixou o Rennes empatar e não saiu do 1 a 1, neste domingo, na casa do adversário, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o time de Paris se complicou muito na briga pelo título.

Faltam apenas duas rodadas para o fim da disputa e o PSG está em segundo lugar, com 76 pontos, três a menos que o líder Lille, que tem 79 e venceu o Lens por 3 a 0 na sexta-feira.

Além de se distanciar do primeiro colocado, a equipe da capital criou o risco de perder a vice-liderança. Isso porque o terceiro colocado Mônaco venceu o Reims por 1 a 0 e chegou aos 74 pontos, apenas dois a menos. O Rennes está em sétimo lugar, com 55.

A véspera do embate entre PSG e Rennes foi marcada pelo anúncio da renovação de Neymar, que estendeu o contrato com o clube até 2025. A prorrogação da parceria foi celebrada aos 51 minutos, nos acréscimos do primeiro tempo, quando o atacante brasileiro converteu um pênalti que gerou muita reclamação após ser marcado com o auxílio do VAR.

A ida ao intervalo com 1 a 0 no placar para os visitante traduziu o que foi o primeiro tempo, dominado pelo Paris Saint-Germain. Já a segunda etapa preparou outro enredo. O Rennes voltou mais ligado, dedicado a disputar a quinta colocação do Francês, que garante vaga na Liga Conferência, nova competição da Uefa.

Motivado, o time da casa conseguiu um momento de pressão perto dos 20 minutos e soube aproveitar. Aos 25, Guirassy acertou um belo cabeceio para deixar tudo igual no placar. O PSG, que ainda contou com boas defesas do goleiro Keylor Navas, terminou o jogo com um jogador a menos, após expulsão de Kimpembe, aos 41 minutos.

O PSG volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, para enfrentar o Reims no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela penúltima rodada. O Rennes visita o Monaco no Louis II, também no domingo, no mesmo horário.