09/05/2021 | 19:00



A Covid-19 é uma doença que acaba separando famílias e amigos do paciente, que precisa ficar isolado para inibir o contágio. Neste domingo, Dia das Mães, muitas genitoras não puderam abraçar seus filhos por causa deste distanciamento. Mas, em Santo André, as pacientes internadas nos dois hospitais de campanha conseguiram aquecer o coração em tempos tão difíceis, isso porque receberam homenagens com músicas e puderam ler cartas dos filhos.

A Orquestra Magistrale, com músicos do Projeto Locomotiva, realizou apresentações musicais no ginásio do Complexo Pedro Dell''''Antonia e na UFABC (Universidade Federal do ABC). Enquanto ouviam as músicas, as mães receberam as cartas. Entre as canções tocadas estavam "Anos dourados", "Eu sei que vou te amar", "Fascinação", "Hallelujah", "Como é grande o meu amor por você" e o tema do filme "A Bela e a Fera".

“Fiquei muito emocionada. Foi lindo demais”, disse a paciente Palmira Carvalho. “Agora vou melhorar com a graça de Deus”, disse ela que comemorou o resultado de uma tomografia.

“Obrigada por todo carinho e dedicação. Por todo amor que vocês têm aqui por nós”, disse a paciente Malvina Lopes, logo após ler a carta de sua família, bastante emocionada.

“Santo André homenageia e se solidariza com cada paciente e com cada herói e heroína da Saúde, na linha de frente do combate à Covid-19. Pessoas que doam vida para salvar vidas. Mães que cuidam de outros filhos, para garantir proteção e recuperação. Por isso, a nossa solidariedade e apoio”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

No ano passado a data também foi celebrada, com apresentação de um enfermeiro do hospital de campanha Pedro Dell''''Antonia que, com um violão, tocou as músicas pedidas pelas mães internadas naquele momento. “Nós usamos estas estratégias de humanização com o objetivo de deixar os pacientes acolhidos e mais tranquilos neste momento em que passam por esta doença tão difícil longe de seus familiares”, afirmou o superintendente dos hospitais de campanha de Santo André, Victor Chiavegato.