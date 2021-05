Santo André vence no encerramento da primeira fase; Azulão se despede com derrota

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



09/05/2021 | 18:08



O Santo André encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com vitória, que o assegurou por mais uma temporada na elite estadual. Na tarde deste domingo, 9, o Ramalhão visitou o Ituano e triunfou por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo volante Marino, aos 35 minutos da segunda etapa. Além disso, os andreenses não só asseguraram presença no Troféu do Interior como garantiram vaga na Série D do Brasileiro de 2022 (caso não conquiste o acesso à Série C nesta temporada).

Por outro lado, o já rebaixado São Caetano se despediu com mais uma derrota, a nona em 12 compromissos deste Paulistão (empatou os outros três). O Azulão recebeu a Ferroviária no Anacleto Campanella e acabou levando 3 a 0, gols de Julio Vitor, Yuri e Hygor (todos no primeiro tempo). Assim, os são-caetanenses se despedem sem um triunfo sequer.

QUARTAS DE FINAL

Com o encerramento da primeira fase foram definidos os confrontos das quartas de final. O Corinthians terá pela frente a Inter de Limeira, o São Paulo medirá forças com a Ferroviária, o Red Bull Bragantino vai encarar o Palmeiras (que venceu a Ponte Preta e ainda aproveitou o tropeço do Novorizontino para o Coritnhians) e o Mirassol pegará o Guarani.

Eliminado precocemente, o Santos se salvou do rebaixamento ao vencer o São Bento, na Vila Belmiro, por 2 a 0. O resultado acabou degolando os sorocabanos, que voltam à Série A-2 junto com o São Caetano.



Confira os resultados da 12ª rodada do Paulistão:



Ituano 0 x 1 Santo André

São Caetano 0 x 3 Ferroviária

Santos 2 x 0 São Bento

Mirassol 1 x 1 São Paulo

Botafogo-SP 1 x 1 Red Bull Bragantino

Corinthians 2 x 1 Novorizontino

Ponte Preta 0 x 3 Palmeiras

Inter de Limeira 1 x 0 Guarani