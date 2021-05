Após ser internado com infecção urinária, Orlando Drummond tem sinais de melhora

09/05/2021 | 15:10



Finalmente uma notícia boa para alegrar os fãs de Orlando Drummond! Internado há 26 dias por conta de uma infecção urinária, o ator de 101 anos de idade apresentou melhoras no último sábado, dia 5. Segundo o neto, Felipe Drummond, Seu Peru - personagem mais famoso de Orlando - já acordou mais disposto.

- Ele está oscilando, mas hoje acordou mais disposto, tomou banho, comeu e voltaram com o antibiótico.

Em entrevista ao Gshow, Felipe também contou que a família vinha tratando do avó em casa, mas quando a infecção ficou mais forte, precisou levá-lo ao hospital.

- Meu avô chegou com um quadro de infecção muito grave e no CTI foi tratado com um antibiótico muito forte que ajudou a melhorar seu quadro. Ele foi transferido para a semi-intensiva e depois foi para o quarto. Já estávamos na expectativa dele receber alta quando a infecção voltou e um novo antibiótico vem sendo administrado nele. Mas vovô é guerreiro e vai sair dessa se Deus quiser!