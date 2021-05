09/05/2021 | 14:10



Neste domingo, dia 9, morreu o jornalista Fernando Caetano, de 50 anos de idade, na cidade de Marília, interior de São Paulo.

Conhecido por seu trabalho na Fox Sports e ESPN, a causa da morte do repórter ainda não está totalmente esclarecida, mas segundo informações do Jornal da Manhã de Marília, Fernando teria tido um infarto há duas semanas e precisou ser internado.

O velório do comunicador esportivo ocorrerá neste dia 9, mas com restrições ao número de pessoas por causa da pandemia. Nas redes sociais, diversos jornalistas e amigos lamentaram a morte do colega.

Triste, não é?