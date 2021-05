Karol Conká e Lucas Penteado fazem as pazes no especial BBB Dia 101: - Eu errei feio!

09/05/2021 | 01:10



Qualquer coisa me bota no paredão? Acho que não! Durante o especial BBB Dia 101, que foi exibido neste sábado, dia 8, Lucas Penteado e Karol Conká mostraram que todas as tretas são águas do passado.

- Você não cometeu crime nenhum, não. Errar é humano. Tem gente muito pior lá fora e ninguém fala nada. Tu entrou como diva do pop e saiu como ser humano, disse o ator.

- Não foi crime, mas foi atrocidade. Eu errei feio, respondeu Conká.

Durante o reality, a dupla protagonizou diversos conflitos que fizeram com que o ex-brother desistisse do Big dos Bigs. Em determinado momento do jogo, a cantora chamou Lucas de abusador, pedindo para que ele se retirasse da mesa durante a refeição. Nas redes sociais, as atitudes não pegaram muito bem e Karol saiu com a maior rejeição da história, tendo 99,17% dos votos.

Mais tarde, Tiago Leifert reuniu os brothers pela última vez na sala, e a rapper comentou que não conseguia se reconhecer nas cenas agressivas. Pesado, né?