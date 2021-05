Reencontro dos ex-participantes em BBB Dia 101 tem lavação de roupa suja e muita emoção

09/05/2021 | 01:10



Vocês não sabem o prazer que é estar de volta! Os 19 participantes, com exceção de Arcrebiano que está em No Limite, voltaram à casa mais vigiada do Brasil durante o especial BBB Dia 101 - que foi exibido neste sábado, dia 8.

Emoção é o que não faltou! Karol Conká e Lucas Penteado tiveram a oportunidade de conversar sobre as polêmicas do passado. A cantora contou que a mãe de Gilberto foi pedir desculpas para ela no quarto do hotel por tê-la xingado. Já Viih Tube caiu no choro ao ver Juliette, acreditando ter magoado a paraibana durante o jogo. Gil do Vigor soltou as cachorradas ao reencontrar seus três maridos - Fiuk, Arthur e Lucas. João Luiz arrancou risadas dos participantes ao encenar a icônica cena de Carla Diaz voltando do paredão falso de Dummy. E claro, diversas cenas divertidas protagonizadas pela vencedora BBB21. Juliette rebolou muito ao som do funk que Lucas fez para ela, além de revelar que já recebeu uma ligação de Anitta após ganhar o reality. Poderosa, não é mesmo? Já queremos essa amizade!

A nostalgia terminou com Tiago Leifert reunindo os brothers na sala - pela última vez - para uma conversa emocionante sobre a cultura do cancelamento. Por fim, para finalizar em grande estilo, eles decidiram saquear o estoque de produtos de beleza da casa, realizando o sonho de metade dos brasileiros. Quem nunca ficou com vontade de fazer isso?