São Caetano busca se despedir da elite com ao menos uma vitória

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/05/2021 | 22:45



Já rebaixado para a Série A-2 do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência, o São Caetano se despede hoje da elite tentando conquistar pelo menos uma vitória na competição. Até aqui o Azulão colecionou oito derrotas e três empates, desempenho que fez com que fosse relegado de volta para a divisão de acesso. A partir das 16h, no entanto, recebe no Anacleto Campanella a já classificada Ferroviária, esta que deverá poupar as principais peças pensando nas quartas de final.

O técnico Paulinho McLaren não poderá contar com jogadores que se desligaram do clube nos últimos dias, casos do zagueiro Lucas Dias, do lateral-esquerdo Fernando Júnior e do meia Marcinho. Por outro lado, existe a expectativa de algumas novidades surgirem ao menos entre os relacionados, como os irmãos Matheus e Lucas Surcin, filhos de Marcelinho Carioca.