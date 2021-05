Santo André quer cravar permanência em visita ao Ituano

Dérek Bittencourt

09/05/2021



Aliviado, mas nem por isso acomodado, o Santo André volta a campo hoje para cumprir seu último compromisso na primeira fase da Série A-1 do Paulistão. Depois da heroica vitória de virada sobre o Mirassol, quinta-feira, por 2 a 1, o Ramalhão tem situação mais confortável. Ainda assim, tem mínima possibilidade de rebaixamento. Para não correr riscos, um empate com o Ituano, a partir das 16h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, não só afasta de vez qualquer chance de degola como faz o time chegar embalado para a disputa do Troféu do Interior.

Com dez pontos, no 13º lugar, o Santo André só será rebaixado se o São Bento (15º, com nove) vencer o Santos (14º, com dez) e o Ramalhão for derrotado pelo Ituano de goleada (suficiente para que os andreenses fiquem com saldo inferior ao do Peixe). Qualquer outra combinação derrubará para a Série A-2 sorocabanos ou santistas, que se juntarão ao já degolado São Caetano.

“A gente tem que estar tranquilo, sabendo do que a gente tem que fazer”, declarou o zagueiro PV, autor do gol da vitória sobre o Mirassol, quinta-feira. Ele briga com Willian Goiano pela manutenção da titularidade no time ao lado de Rodrigo.

Garantindo a permanência, o Santo André tem dois prêmios: automaticamente se classifica para a disputa do Troféu do Interior, que dá R$ 252 mil ao campeão e mais uma vaga na Copa do Brasil, como está garantido na Série D do Brasileiro de 2022 (independentemente do desempenho na competição deste ano – a não ser que seja promovido para a Série C em 2021).

“Vamos manter o Santo André na elite e buscar objetivos no Troféu do Interior”, afirmou PV. “Passa a ser nosso objetivo na competição”, complementou o executivo de futebol Edgard Montemor Filho.

O técnico Márcio Fernandes espera contar com o retorno do atacante Caio Rangel, desfalque na rodada passada por lesão.