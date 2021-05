Foguete chinês cairá na Terra nas próximas horas

08/05/2021 | 21:41



Os restos do foguete que lançou em órbita o módulo principal da primeira estação espacial permanente da China deve voltar à Terra nas próximas horas, em local ainda desconhecido. Em sua atualização mais recente, o Centro Europeu de Vigilância e Seguimento Espacial (EU SST, na sigla inglesa) apontou que o horário deve ser por volta das 23h32 de Brasília, neste sábado, 8.

O SST confirma que o objeto está tombando, e projeta uma reentrada na faixa de latitude ± 41,48 devido à sua inclinação. "Nesta região, a maior parte da superfície da Terra é coberta por oceano ou áreas desabitadas, portanto, a probabilidade estatística de um impacto no solo em áreas povoadas é baixa", avalia o relatório. No entanto, a previsão vem com incertezas, "pois o objeto está descontrolado, e uma estimativa melhor só será possível algumas horas antes da reentrada real", pondera.

Em maio de 2020, outro foguete chinês caiu descontrolado no Oceano Atlântico, perto da África Ocidental.