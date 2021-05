Ex-Legião Urbana Dado Villa-Lobos briga na Justiça com filho de Renato Russo

08/05/2021 | 15:10



É vixe atrás de eita! O guitarrista Dado Villa-Lobos e o baterista Marcelo Bonfá, ex-integrantes do Legião Urbana, estão travando uma batalha judicial pelo direito de usar o nome da banda, formada por eles e Renato Russo em 1982. No entanto, parece que o processo não está sendo nada amigável, já que os músicos não estão conseguindo negociar com o herdeiro de Renato Russo, Giuliano Manfredini.

Em entrevista à revista Veja, publicada na última quinta-feira, dia 6, Dado disparou:

Sempre estivemos abertos a um acordo e nem no tribunal ele apareceu para expor o seu lado. Já me ocorreu: será que é uma vingança pessoal dele contra o pai? Giuliano precisa de amor. Seria o caso de um psiquiatra. Sua vida econômica está resolvida. O Renato gera muito dinheiro em direitos autorais.

A ideia inicial dos dois músicos era homenagear a história da banda, mas sem a autorização do filho do cantor - que morreu em 1996 -, o projeto não sairá da gaveta.

Queremos também deixar claro ao público o absurdo que está em curso. Fizemos parte de uma banda com o Renato Russo lá trás, nos anos 80, e agora só o que desejamos é celebrar os quatro primeiros discos, o que começamos em 2015, três décadas depois do princípio de tudo. O abaixo-assinado, na verdade, partiu de fãs e ganhou vulto com a adesão de milhares de pessoas, incluindo vários artistas.

Eita!