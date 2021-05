Karol Conká revela que pensou em desistir da vida após eliminação no BBB: - O que mais eu preciso fazer?

08/05/2021 | 14:11



Karol Conká saiu do BBB21 com a maior rejeição da história do programa! Com 99,17% dos votos, a cantora foi alvo de críticas, mas voltou ao reality na final para apresentar seu novo single Dilúvio.

Neste sábado, dia 8, Karol participou do programa É de Casa e falou sobre os erros que cometeu enquanto estava confinada no Big dos Bigs. Segundo ela, pensou em desistir da vida após sua eliminação.

- Eu não conseguia dormir direito. Hoje consigo dormir melhor, mas passei muito mal, fiquei tensa, triste para caramba, querendo desistir de viver. Então decidi aceitar a verdade, revelou.

No bate-papo, a ex-BBB não fugiu das perguntas e afirmou que não se arrepende de ter entrado para o reality.

- Eu fui uma pessoa péssima na casa mesmo e, a partir disso, comecei a buscar meio para não me sentir mais assim. Hoje eu tenho trabalhado isso com terapia e graças a isso tenho conseguido dormir melhor agora. Não me arrependo de ter entrado. Me arrependo de não ter cuidado, não ter olhado para mim antes de ter entrado. Eu entraria novamente, mas sem os problemas e as feridas que acabaram me transformando numa pessoa vilã.

Ao ser questionada sobre estar fingindo redenção, a cantora negou, afirmando ter sido sempre verdadeira.

- Não estou fingindo, fico triste quando as pessoas cobram que a gente reconheça nossos erros e fazemos isso elas falam que é fingimento. Esse comportamento, na verdade, fala mais das pessoas do que sobre mim, o meu papel, que é reconhecer o erro, eu estou fazendo. O meu choro é verdadeiro. A verdade é que sempre chorei, só que chorava escondido. O fato de eu reconhecer meu erro não significa que eu não posso sorrir, já caí, já quase desisti de viver, o que mais eu posso fazer? O que mais preciso fazer para que as pessoas acreditem? Não vou me humilhar, eu represento uma mulher, uma mulher preta e não preciso definhar para que as pessoas pisem em mim. É uma reflexão para todo mundo, será que a justiça já não foi feita com minha eliminação?, concluiu.