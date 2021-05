Aos 87 anos de idade, Eva Wilma é diagnosticada com câncer de ovário

08/05/2021 | 13:11



Como você viu, Eva Wilma foi hospitalizada no dia 15 de abril para tratar problemas renais e cardíacos. Mesmo na UTI, no dia 19, a equipe de Eva compartilhou a notícia de que a atriz escolheu continuar trabalhando, e que até estava ensaiando para um novo filme.

Na noite da última sexta-feira, dia 7, um novo boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein informou que a atriz foi diagnosticada com câncer no ovário. De acordo com o documento, Eva já iniciou o tratamento oncológico na UTI.

- A situação é delicada, mas está tudo caminhando bem. Estamos todos confiantes nesse tratamento. Ela está respondendo muito bem, muito consciente sempre. Há uma previsão de duas semanas para o tratamento, mas isso pode variar. Vamos em frente, disse John Herbert Jr., filho da atriz, ao jornal O Globo.