Mara Maravilha planeja adotar outra criança ao lado do marido: - Queremos que seja mais nova que o Benjamim

08/05/2021 | 13:10



Mara Maravilha planeja aumentar a família em breve. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a apresentadora contou que ela e o marido Gabriel Torres pretendem adotar uma menina. Os dois já são pais de Benjamin, de dois anos de idade, que foi adotado em março de 2020.

- É algo embrionário, que começamos a pensar recentemente e estamos amadurecendo a ideia e com muita de ampliar a família! [O Benjamin] está aprendendo a falar agora! Na escola ele interage muito bem com as crianças.

Apesar da vontade, Mara ainda não entrou com o processo de adoção.

- O tema adoção ainda e muito burocrático. Mas depois de me envolver passei a entender alguns motivos. Espero a evolução do tema e escolhemos seguir o que a lei orienta e determina.

A única exigência da artista é que a criança seja mais nova que seu primogênito.

- Em comum acordo, eu e o Gabriel queremos uma criança que seja mais nova que o Benjamim, afinal ele é o primogênito. O número de crianças que estão para adoção é estrondoso. Não faremos exigências ou acepção, apenas que seja mais nova do que o Benjamim.

Mara, que passará o Dia das Mães com saudade da mãe e a entendendo mais, agora que também é mãe, ainda revelou qual presente gostaria de ganhar nesta data.

- Veja Bem... (risos). Bem de Bemjamim (risos). A minha avó Maria, de 90 anos, e o meu pai do coração Raimundo, já o conhecem, então o presente que eu sonho é que o Silvio Santos conheça o Benjamim.

E será que a apresentadora irá parar no segundo filho?

- Como diz a rainha Ivete Sangalo, vai devagar com mainha... (risos), brincou.