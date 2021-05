Do Dgabc.com.br



08/05/2021 | 11:07



A PM (Polícia Militar) realizou nesta sexta-feira (7) mais uma etapa da operação Grande ABC mais Seguro. Comandada pelo coronel Gilson Hélio Jesus dos Santos, à frente do do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano 6) há um mês, a ação se concentrou em Diadema e resultou na fiscalização de 588 veículos, uma captura de procurado condenado pela Justiça por tráfico de drogas, uma arma de fogo apreendida, além da prisão em flagrante de seis criminosos.

Segundo o comandante, a operação, iniciada neste mês, faz parte de um conjunto de ações estratégicas que visam o enfrentamento a criminalidade, "protegendo pessoas e fazendo cumprir as leis, ao mesmo tempo que proporciona o bem estar comum, a aproximação com a comunidade e a integração das forças de segurança de toda região."

Além do efetivo de serviço, a operação contou exclusivamente com 233 policiais militares e 99 viaturas (incluindo 19 motocicletas do Baep - Batalhão de Ações Especiais), Força Tática, Base Comunitárias e outras frentes da Policia Militar. Foram realizadas seis incursões simultâneas em comunidades na tentativa de desarticular pontos de venda e guarda de drogas e tentar capturar condenados foragidos da Justiça. Concomitantemente, foram realizados bloqueios de fiscalização de veículos e motos em 15 pontos, além de outros 93 pontos de visibilidade e saturação policial.

Segundo o CPA/M-6, o sucesso da ação "só foi possível com a presença e integração da Polícia Civil e da GCM (Guarda Civil Municipal).





Fotos: Divulgação/PM