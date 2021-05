Visivelmente abalada, Sabrina Sato faz desabafo sobre internação da irmã, diagnosticada com Covid-19

08/05/2021 | 10:10



Sabrina Sato apareceu visivelmente abalada em seus Stories do Instagram na última sexta-feira, dia 8, ao fazer um desabafo sobre a internação da irmã Karina, diagnosticada com Covid-19. Na rede social, a apresentadora mostrou sua gratidão ao apoio que sua família vem recebendo nas últimas semanas.

- Estou aqui para agradecer a vocês. A todos os amigos, a todo mundo que está mandando mensagem perguntando da minha irmã, da Karina. Eu fiquei no hospital com ela de quinta-feira passada até essa semana, e depois o marido dela ficou com ela. Ontem eu estive lá, madrugada passada também... E eu quero agradecer demais a todos vocês, pelas orações, pelas mensagens de carinho...

Sabrina ainda fez uma homenagem emocionante à irmã.

- A minha irmã é uma mulher muito, muito, muito forte. Ela cuida da família inteira: cuida de mim, dos filhos, do marido... Tudo o que eu vou fazer nessa vida eu pergunto para ela. Ela é minha irmã, é a minha empresária, é a minha irmã-mãe e é a mulher que mais me inspira, em tudo. Essa semana não está sendo nem um pouco fácil para mim.

Felizmente, a modelo também contou que Karina já apresentou uma melhora considerável nos últimos dias.

- Hoje a minha irmã melhorou muito. Ela está muito melhor, então eu quero agradecer a todos vocês pelas orações, por todo o carinho. Agradecer aos médicos, aos enfermeiros...

Vamos torcer pela recuperação total de Karina!