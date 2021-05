Aos 101 anos de idade, Orlando Drummond é internado no Rio de Janeiro com grave infecção urinária

08/05/2021 | 10:10



Orlando Drummond está internado há mais de 20 dias no Hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, o ator e dublador foi hospitalizado com um quadro grave de infecção urinária. Ele passou boa parte no CTI, mas apresentou uma melhora considerável no início desta semana, o que o fez migrar para o quarto. Seu estado de saúde, entretanto, voltou a se agravar na última sexta-feira, dia 7.

Ao jornal Extra, Felipe Drummond, neto do artista, diz que a família permanece esperançosa, mesmo com o quadro delicado.

- Quando ele estava na reta final para ter alta, a infecção voltou. Estamos bastante apreensivos com essa situação. O antibiótico que ele estava tomando já era bem forte, então agora não sabemos se poderá tomar de novo por causa dos rins e da idade. Estamos em oração para que tudo melhore.

Orlando Drummond completou 101 anos de idade no dia 18 de outubro de 2020. Ele interpretou o inesquecível Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo, e ainda dublou personagens como Scooby-Doo, Puro Osso, Alf o ETeimoso e Popeye.