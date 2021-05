Mãe de Paulo Gustavo compartilha homenagem da Turma da Mônica feita ao ator

08/05/2021 | 10:10



Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, compartilhou a homenagem que o filho recebeu da Turma da Mônica, marca criada por Maurício de Sousa, nas redes sociais. Na manhã deste sábado, dia 8, Déa mostrou que se emocionou bastante com o carinho do tributo e fez questão de exibi-lo em seus Stories do Instagram, como se aprovasse e fosse grata pelo gesto.

Os perfis oficiais da Turma da Mônica publicaram a homenagem a Paulo Gustavo na última sexta-feira, dia 8. Na imagem, o humorista aparece de braços abertos, exalando um arco-íris de cores, e todas as mães dos personagens aparecem caracterizadas de Dona Hermínia, a criação mais famosa de Paulo, inspirada em sua própria mãe. Ao final, os personagens principais da Turma exibem cartazes com os dizeres Obrigado, Paulo Gustavo.

Paulo Gustavo trouxe tantas cores para nossas vidas. Descanse em paz, querido amigo. Você é eterno., dizia a legenda do post.

Projetos

O colunista Bruno Astuto, em entrevista ao jornal O Globo, revelou que Paulo Gustavo sonhava em produzir um filme sobre São Francisco de Assis. De acordo com o jornalista, o artista pensava em fazer alto metafórico, com o personagem principal deixando para trás uma vida de ostentação para se dedicar aos animais e aos mais pobres.

A oração de São Francisco de Assis, inclusive, foi recitada pelos familiares e amigos próximos de Paulo para envolver de amor a passagem do ator.

- Cada um foi tomado ao pé da letra como uma pauta, uma missão, sem qualquer intenção de religião, mas com o efeito de nos religar, por meio do riso, à criança que existe em nós e à alma livre que clama por amar e se expressar sem tabus ou preconceitos obtusos, explicou Astuto.

Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio, aos 42 anos de idade, por complicações do novo coronavírus.