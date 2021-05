Do Dgabc.com.br



08/05/2021 | 09:13



Pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, com 50 a 54 anos, podem ser imunizadas contra a Covid a partir do dia 14. A data foi estabelecida ontem pelo governo do Estado, mas os municípios têm autonomia para antecipar a campanha caso tenham doses de imunizante para atender à demanda da faixa etária.

“Este grupo não estava na programação de vacinação dos grupos já anunciados. Vamos iniciar essa vacinação para pessoas com deficiência permanente e comorbidades, na faixa etária entre 50 e 54 anos, no dia 14 de maio. O público estimado é de 865 mil pessoas (no Estado)”, disse o governador João Doria (PSDB), 63 anos, que ontem foi imunizado com a Coronavac.

Serão contempladas as pessoas que tiverem uma ou mais comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde e, no caso dos deficientes, o comprovante do BPC (Benefício de Prestação Continuada) da Assistência Social.

Na segunda-feira, doses da vacina contra a Covid passam a ser aplicadas em quem tem síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise (terapia renal substitutiva) e transplantados que utilizam imunossupressores nos 645 municípios do Estado.

Em São Caetano a Prefeitura antecipou para hoje, a partir das 9h, a vacinação de pessoas com síndrome de Down e transplantados com 18 anos ou mais. A aplicação será realizada por meio de drive-thru montado em frente ao Teatro Paulo Machado de Carvalho mediante agendamento no coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.