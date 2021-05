Do Dgabc.com.br



08/05/2021 | 09:01



As cidades do Grande ABC registraram ontem o maior número de mortes em decorrência da Covid dos últimos dez dias. Foram 45 óbitos reportados por São Bernardo (18), Santo André (12), Diadema (sete), São Caetano (quatro), Mauá (dois) e Rio Grande da Serra (dois). Pelo terceiro dia seguido Ribeirão Pires não teve registro de óbitos.

Com isso, o total de falecimentos desde o início da pandemia chegou a 7.077, sendo que 258 foram apenas em maio, com média de 36 por dia, inferior as 41 perdas diárias registradas em abril.

Em relação aos infectados, foram adicionados à conta mais 501 registros e agora o total é de 181.528, sendo que, destes, 168.055 estão recuperados.

Ontem, o Grande ABC bateu o recorde de vacinas aplicadas, com 20.235 unidades somando primeiras (15.391) e segundas (4.844) doses. A marca anterior era do dia 20 de abril, quando 19.205 fármacos haviam sido injetados na população.

O Estado registrou entre quinta-feira e ontem 14.502 casos e 583 mortes por Covid-19. Com isso, chegou a 2.984.182 infectados e 99.989 óbitos. Em contrapartida, 2.650.311 pessoas já estão recuperadas.

Até ontem eram 21.320 pacientes internados no Estado, sendo 10.060 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 11.260 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 78,2% e na Grande São Paulo é de 76,2%.

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram 2.165 óbitos e 78.886 casos, elevando os totais a 419.114 e 15.082.449, respectivamente.