Obituário - 8 de maio de 2021

Ademir Medici



08/05/2021 | 07:00



Emílio Trevisan

(Argentina, 19-7-1914 – Jundiaí, SP, 5-5-2021)

Após servir o Exército do seu país, Emílio Trevisan chegou a Jundiaí e jogou futebol no Paulista por muitos anos. Estava sempre no Estádio Jayme Cintra. Em 2009, plantou uma das árvores do Bosque o Centenário, no parque da cidade.

Em 2019 foi entrevistado pelo jornal “Tribunal de Jundiaí”. Falou sobre o trabalho na Companhia Paulista de Estradas de Ferro e os clubes que defendeu – além do Paulista, como lateral-direito, nas décadas de 1940 e 1950, atuou no Guarani de Campinas e na Portuguesa de Desportos, entre outros.

Disse que era torcedor do Palmeiras e se considerava jundiaiense de coração. A esposa, Letícia, faleceu em 2013, após 67 anos de casados. Era o jogador mais antigo ainda vivo do Paulista. Tinha cadeira cativa no estádio local e participou das festividades dos 100 anos do “Galo”.

Emílio Trevisan parte aos 106 anos. Deixa três filhas, sete netos e dois bisnetos.

Fonte: José Roberto Fornazza, integrante do MEMOFUT (Grupo de Literatura e Memória do Futebol).



SANTO ANDRÉ

Benedita Sarmento Dominiqueli, 96. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Dalva Foganholi, 82. Natural de Duartina (São Paulo). Residia na Vila Cláudio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoela de Lima Anacleto, 79. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Almira Alves Pereira, 78. Natural de Ladainha (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

David José Estes Lopes, 77. Natural de Portugal. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Leni Silvina da Costa, 76. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helenice Aparecida Alves, 73. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elisa Sebastiana Medeiros, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Alves de Assis, 71. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Célia Maria de Lima, 68. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Angela, em São Paulo, Capital. Dia 4. Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Marina Alves de Carvalho dos Santos, 65. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Fernando Afonso Martins Robles, 64. Natural de Promissão (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Empresário. Dia 4. Jardim da Colina.

Maria de Fátima Ferreira de Araujo, 61. Natural de Dracena (São Paulo). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Neide Lúcia da Costa, 56. Natural de Três Lagoas (Mato Grosso). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clarice Moia Galves Infante, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Professora. Dia 4. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Alexandre Rogério da Silva, 48. Natural de Santo André. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo. Vendedor. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Brazilina Dias Costa da Silva Spozatto, 37. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ajudante geral. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Michele Pereira Ramos, 37. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Copeira. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Aparecida Conceição Borges, 88. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Parque São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Inês Del Carmen Silva Espinoza, 80. Natural do Chile. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Vale dos Pinheirais.

Armando Delongo, 75. Natural de Lavínia (São Paulo). Residia no Jardim Cláudia, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Memorial Planalto.

Eduardo Travagini, 73. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Eduardo de Abreu, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Joarisa Maria Lazzarini, 70. Natural de Itapipoca (Ceará). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

José Machado Serra, 70. Natural de Muritiba (Bahia). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Railda das Graças Soares da Cruz, 65. Natural de Jaguaquara (Bahia). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Eraldo Espanholo, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Raimunda Dias Gonçalves, 69. Natural de Santa Inês (Bahia). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Maria das Graças Silva, 72. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

José Marito de Lana, 71. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Josias de Araujo Lima, 63. Natural de Pedra Corrida (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto Silva Sousa, 55. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 4. Vale da Paz.

Wellington Duarte de Albuquerque, 54. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no Jardim Campanári, em Diadema. Dia 4. Cemitério de Santo Amaro, em São Paulo, Capital.

Marevando Quirino da Silva, 52. Natural de Arco Verde (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

Leonildo José Vicente, 47. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal.

José Carlos Bispo Santos, 43. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).



M A U Á

Adão Alves da Silva, 69. Natural de Amarante (Piauí). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Damião Moreira, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Monique Nagata de Melo, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Comerciante. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Renato Francisco da Silva, 37. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Denise Souza de Oliveira, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.