O enigma BRT

07/05/2021 | 23:59



É natural que o anúncio do governador João Doria (PSDB), de que o BRT, sigla em inglês para sistema de ônibus de alta velocidade, começará a rodar no Grande ABC no início de 2023, ainda provoque alguma contrariedade na região. Afinal, a sociedade civil organizada havia se mobilizado para cobrar a implantação do Metrô, via Linha 18. Este Diário, que serviu como tribuna máxima dos anseios das sete cidades, compreende, portanto, a legítima frustração que ora acomete sua população. Boa parte deste sentimento, todavia, deve-se ao fato de o Estado ter falhado na comunicação do projeto. A resistência poderia ter sido muito menor caso os usuários fossem bem informados sobre o plano estadual.

Embora seja evidente que este jornal tenha maior simpatia pelo Metrô, como pode demonstrar rápida consulta aos seus arquivos, ele não pode se colocar arbitrariamente contra nenhum projeto que se disponha a melhorar a qualidade da mobilidade urbana no Grande ABC. Pelo contrário. Ciente de seu papel fundamental como maior veículo de comunicação regional, o Diário anuncia a intenção de promover série de reportagens, com início programado para breve, na esteira de seus 63 anos de existência, a serem comemorados na terça-feira, para desmistificar o Bus Rapid Transit. A informação precisa e de qualidade é o melhor remédio para enfrentar a desconfiança da população.

Doria assegura que o BRT é alternativa mais adequada para aumentar a agilidade no deslocamento em massa de passageiros entre o Grande ABC e a Capital. Pode ser. Nada impede, porém, que o mapa da mobilidade seja complementado por outros modais. Como o Metrô. As sete cidades não vão abandonar o sonho de contar com o empreendimento. Afinal, o próprio governador anunciou, em solenidade ocorrida no dia 3 de julho de 2019, que a região contaria com o modelo, não mais via Linha 18-Bronze, mas por meio da Linha 20-Rosa. Que o Palácio dos Bandeirantes não se olvide da promessa, pois este Diário, sendo esta a vontade de seus leitores, certamente não esquecerá.