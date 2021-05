São Caetano tem primeiras baixas antes mesmo do fim do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/05/2021 | 00:01



O São Caetano iniciou um desmanche no elenco antes mesmo da última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-1, às 16h de amanhã, contra a Ferroviária, no Estádio Anacleto Campanella. Antes mesmo de ser decretado o rebaixamento para a Série A-2 na derrota para a Inter de Limeira, na segunda-feira, começaram as rescisões contratuais na agremiação.

O zagueiro Lucas Dias foi o primeiro a deixar o clube e regressar para o CSA-AL, alegando problemas pessoais, ainda na semana passada. No dia seguinte de sacramentada a degola, o meia Marcinho, que atuou em seis dos 11 jogos do Azulão, também foi embora. Por último, anteontem o lateral-esquerdo Fernando Júnior – que perdeu espaço no time titular – voltou para o São Bernardo FC, ao qual tem os direitos presos até novembro.<EM>

Além deles, quem já tem destino certo é o atacante Emerson Lima, o Urso, que seguirá para o Vasco, clube no qual inicialmente defenderá a equipe sub-20, mas na expectativa de logo ser alçado para o time principal.

Por outro lado, alguns jogadores foram registrados no BID (Boletim Informativo Diário) – ainda não foram confirmados pelo clube – e podem ser os primeiros reforços azulinos para a Copa Paulista, competição a qual o ex-CEO Márcio Granada confirmou que o Azulão disputará no segundo semestre.