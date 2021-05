Zagueiro PV celebra volta por cima com gol decisivo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/05/2021 | 00:01



O Santo André ainda tem 0,1% de possibilidade de rebaixamento, segundo o site Chance de Gol. A vitória de virada sobre o Mirassol, anteontem, praticamente definiu que o Ramalhão permanece na elite estadual. E o tento que decretou o triunfo foi marcado por um personagem que 13 dias antes havia cometido uma falha na derrota para o São Paulo e teve a escalação bastante questionada, caso do jovem zagueiro PV, 23 anos, jogador do elenco inscrito no Paulistão que está há mais tempo no clube: cinco temporadas.

“Erros fazem parte da vida do ser humano, principalmente do atleta. Mas graças aos companheiros, diretoria e comissão, que me deram total confiança para continuar exercendo meu trabalho da melhor forma, sabia que uma hora ou outra eu iria retribuir”, admitiu PV. “Este gol representou muito tempo de luta, muito tempo buscando ajudar o clube, os companheiros. Graças a Deus fui feliz e o gol veio na hora certa”, emendou.

PV chegou ao Santo André depois de passar pelas categorias de base de Santa Cruz-PE e São Caetano, onde se profissionalizou. No Ramalhão, disputou no elenco principal a Copa Paulista de 2018 e a Série A-2 de 2019, na qual o time foi campeão. Foi emprestado ao Paranavaí-PR, ao Bahia-BA e ao Pouso Alegre-MG, agora teve a chance de ser aproveitado no elenco do Paulistão e deverá ser uma das principais peças para a Série D do Brasileiro. “Às vezes o resultado não vem, não jogo, fico chateado, mas nunca deixei de trabalhar e a oportunidade chegou”, afirmou o zagueiro, que recentemente renovou seu vínculo com o Santo André até janeiro de 2023.