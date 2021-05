Santo André estreia amanhã contra Sorocaba na Liga Nacional

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/05/2021 | 00:01



O sonho do Santo André Futsal passa a ser realidade a partir de amanhã, às 11h, quando o time entra em quadra para sua estreia na Liga Nacional. E, logo de cara, terá pela frente o atual campeão, Sorocaba, na casa do adversário. As equipes dividem o Grupo A com Corinthians, Joaçaba-SC, Umuarama-PR, Jaraguá-SC e São José-SP. A equipe, que virou profissional em 2018, apenas três anos depois, a partir da parceria com a Intelli – detentora da vaga –, poderá disputar a principal competição da modalidade no País representando o Grande ABC.

“O primeiro objetivo é classificar para o mata-mata. É chave difícil, com dois favoritos ao título, que são Sorocaba e Corinthians, e vão sobrar as outras (três) vagas para classificação. Mas Liga Nacional não tem chave fácil. Queremos também mostrar a cara da equipe, por que veio, por que pretende ficar, jogar bonito se for capaz, não faltarão determinação e raça, e a perspectiva dentro disso é a melhor possível”, disse o técnico Cidão.

O treinador, no entanto, lamentou o pouco tempo para treinar a equipe: foi chamado para assumir o lugar de Ivan Gomes e só efetivamente assumiu o comando há menos de 15 dias, após liberação das atividades em razão da pandemia da Covid-19. “Embora tenhamos pouco tempo de trabalho, porque faz uma semana e meia que comecei a trabalhar, a impressão sobre o time é boa”, admitiu o comandante, que salientou para algumas etapas que precisarão ser cumpridas com o campeonato em andamento. “ Sempre tem algo a melhorar e acrescentar. Acredito que precisamos de mais dois atletas para encorpar o grupo, a equipe chega precisando de mais trabalho – o anterior era bem feito –, porque precisamos colocar nosso sistema de jogo, o que requer mais tempo. Vamos ter de aprimorar durante a competição, o que dá um pouco mais de trabalho”, considerou.

Apesar de ser bicampeão da Liga Nacional com a Intelli, em 2012 e 2013, Cidão admite que ainda sente ansiedade pela estreia. “Já estou há 35 anos no futsal e mesmo tendo vencido duas ligas nacionais, tendo chegado a quatro finais consecutivas, ainda dá aquele friozinho, sim. É uma sensação que não vai acabar nunca. Claro que consegue ter visão melhor, mas a mesma emoção de outras épocas acaba acontecendo”, declarou o treinador, que ressaltou a dificuldade que Santo André encontrará a partir do primeiro desafio. “(Sorocaba) É adversário dificílimo, o melhor do Brasil, jogando em sua casa, eu provavelmente com alguns desfalques por inscrição internacional, mas vamos até lá buscando fazer o melhor trabalho possível”, concluiu.

O time andreense fez diversas contratações para a disputa da Liga Nacional, como Serginho Paulista, Thiago Cabeça, Ton, Israel e Gleison, que se juntam a remanescentes, como Xaropinho. Além disso, o elenco conta com os youtubers Henry Japa e Lucaneta.