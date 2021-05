Brasil tem 34,9 mi de vacinados contra covid em 1ª dose; 16,5% do total

07/05/2021 | 21:14



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 7, a 34.914.631, o equivalente a 16,49% da população total. Nas últimas 24 horas, 694.199 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 24 Estados e Distrito Federal.

Entre os quase 35 milhões de vacinados, 17.578.127 receberam a segunda dose, o que representa 8,30% da população com a vacinação completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 243.057 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, o Brasil aplicou 937.256 imunizantes nesta sexta-feira.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais imunizou sua população até aqui: 21,43% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Acre, onde 10,82% receberam a vacina.

Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (8,48 milhões), seguido por Minas Gerais (3,63 milhões) e Bahia (2,63 milhões).