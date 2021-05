São Bernardo autoriza reabertura das escolas públicas dia 17 e suspende toque de recolher

Da Redação



07/05/2021 | 20:13



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou hoje, por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais, que as aulas nas escolas municipais e estaduais da cidades serão retomadas no dia 17 com capacidade de 35% dos alunos matriculados. O chefe do Executivo também suspendeu a partir deste sábado (8) o toque de recolher, desta forma, os transporte público volta a funcionar normalmente até às 0h15.

Na sexta-feira, a Prefeitura de São Bernardo, assim como as administrações de Santo André e São Caetano, emitiu decreto autorizando que o comércio possa funcionar nesta sexta-feira (7) e no sábado (8) até às 22h para diminuir a aglomeração de consumidores em busca de presente para o Dia das Mães.

Em relação a retomada das aulas, Morando justificou a medida com o número de internações em queda no município. De acordo com boletim divulgado nesta sexta-feira, os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da cidade estavam com 66% das vagas ocupadas, enquanto que na enfermaria o preenchimento é de 44%.

“Vamos autorizar o retorno das aulas presenciais das escolas municipais e estaduais. Cumprindo protocolo com até 35% dos alunos matriculados”, sentenciou Morando. “Sei que há o receio de alguns pais, mas temos que recomeçar. Não dá para terminar mais um semestre sem ver os nossos alunos de volta às escolas. Até porque, por mais esforços que tenha sido feitos, e foi, nada substitui a escola, nada substitui a escola e o contato entre alunos e professores”, acrescentou o tucano.



OUTRAS CIDADES

Em Santo André, as aulas das escolas públicas (municipais e estaduais) estão suspensas até o dia 16 de maio, ou seja, caso os indicadors da pandemia apresentem sinais de recuo as aulas podem ser retomadas no dia 17, assim como em São Bernardo. Em São Caetano, a Prefeitura autorizou a reabertura da rede estadual, mas ainda não tem data para os colégios municipais. Diadema, Mauá e Ribeirão Pires suspenderam as atividades presenciais nas escolas públicas até 31 de maio, enquanto Rio Grande da Serra ainda não definiu data para a retomada.