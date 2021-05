FPF agenda todos os jogos da rodada final do Paulistão para as 16h de domingo

07/05/2021 | 20:48



A Federação Paulista de Futebol (FPF), enfim, definiu como ficará a tabela da última rodada da fase de grupos do Paulistão, na noite desta sexta-feira. Todos os oito jogos da 12ª rodada foram marcados para o mesmo horário: às 16 horas (horário de Brasília) de domingo.

A rodada final vai definir o último classificado às quartas de final e mais um rebaixado - o São Caetano já teve a queda decretada. Os candidatos a disputar a Série A2 do Paulista em 2022 são Santos, São Bento e Santo André. O time santista, portanto, vai fazer duelo direto com o São Bento na Vila Belmiro.

A equipe de Sorocaba (SP) tem nove pontos, enquanto que o Santos tem 10 - dessa forma, a equipe da Baixada Santista precisa vencer ou empatar para permanecer na primeira divisão estadual. Ainda existe a possibilidade do Santo André ser rebaixado, caso seja derrotado pelo Ituano, em Itu (SP), e o duelo entre Santos e São Bento termine em empate.

Na briga pela classificação às quartas de final, somente o Grupo C segue indefinido. Palmeiras e Novorizontino brigam pela segunda vaga da chave. A primeira já foi conquistada pelo Red Bull Bragantino. Para avançar, o Palmeiras precisa vencer o seu jogo contra a Ponte Preta, em Campinas (SP), e torcer para que o arquirrival Corinthians ao menos empate contra o time de Novo Horizonte (SP), na Neo Química Arena, em São Paulo.

No Grupo A, o confronto das quartas terá o Corinthians, primeiro colocado, e a Inter de Limeira, na Neo Química Arena. No Grupo B, São Paulo e Ferroviária vão duelar no Morumbi, após ficarem em primeiro e segundo lugares, respectivamente. No Grupo D, o duelo terá Mirassol e Guarani.

Confira a tabela de jogos da rodada final:

Botafogo x Red Bull Bragantino, em Ribeirão Preto

Corinthians x Novorizontino, na Neo Química Arena, em São Paulo

Inter de Limeira x Guarani, em Limeira

Ituano x Santo André, em Itu

Mirassol x São Paulo, em Mirassol

Ponte Preta x Palmeiras, em Campinas

Santos x São Bento, em Santos

São Caetano x Ferroviária, em São Caetano do Sul