De olho no futuro

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



09/05/2021 | 00:01



“O que você quer ser quando crescer?” A maioria das crianças já respondeu essa pergunta. Médico, veterinário, cantor, artista, astronauta, jogador de futebol. A imaginação vai longe. Em meio às brincadeiras, ou na escola, meninos e meninas ‘planejam’ o futuro. Se imaginam vivendo as aventuras dos personagens da T V, dos livros ou da internet ou se espelham na trajetória dos pais e outros parentes para tentar definir a profissão que irão seguir..

Valentina Duran Toledo, 6 anos, moradora do Jardim Jamaica, em Santo André, quer ser veterinária. “Eu amo animais, gosto de cuidar deles”, explica. Enquanto não chega a hora de definir se realmente irá se dedicará a tratar dos bichinhos, ela acompanha todos os dias o trabalho da mãe, Rayra Duran, 26, que é confeiteira. Algumas vezes até ajuda na montagem de bolos, trufas e até de ovos de Páscoa.

Isabella de Oliveira Teixeira, 9, também se encanta com área da saúde, mas de humanos. Ela quer ser médica pediatra. O desejo ficou mais forte após o início dos estudos sobre o corpo humano nas aulas de ciências e um papo com um primo, que exerce a profissão. “Sempre quis ser médica e agora, que eu estou estudando, estou indo bem. Tenho um primo que é cardiologista e já conversei com ele sobre isso. Me interessei em saber que posso cuidar de crianças e, por isso, me aprofundei no assunto, pesquisei sobre a área. Estou gostando”, completa a garota, que um dia também desejou ser professora.

Alice Wink Alves, 8, vislumbra o mundo virtual. Ela já produz vídeos que posta nas plataformas YouTube e Tik Tok. “Meu canal é pequeno, tem pouca gente (inscrita). Mas gravo vídeos cantando e dançando”, revela a garota, que conta com a ajuda do pai nas produções.

Mas isso não é definitivo. Ela também sonha em ser veterinária, cabeleireira ou maquiadora. A chegada de Nina, sua cachorrinha, foi o incentivo para crescer o interesse pela saúde dos animais. “Motivou. Mas ainda estou pensando”, pontua.

Pais apoiam escolhas de profissões dos seus filhos