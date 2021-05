Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



09/05/2021 | 00:01



Quem quiser assistir a uma peça teatral sem precisar sair de casa tem boa oportunidade com o espetáculo O Dia em Que Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas.

A peça está em cartaz, na programação do Palco Virtual para Crianças, diariamente até dia 29, e pode ser vista no site e no YouTube do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br e https://www.youtube.com/user/itaucultural).

Obra que aborda a transição entre infância e adolescência. Mia, a personagem principal, ganha um chocolate de seu melhor amigo, o que a faz lembrar de seu pai. Junto do doce, tem um bilhete do menino perguntando se ele pode se sentar ao lado dela na perua que os leva da escola para casa, o que faz com que um dia simples de aula dê uma grande reviravolta.

Com duração de 55 minutos, o espetáculo tem classificação livre e é acessível em Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) e áudio descrição. A direção é de Thais Medeiros, formada pelo teatro Escola Célia Helena e em pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

E MAIS

Quem quiser anotar no calendário, a Cia. Palhadiaço fará uma oficina pela internet, no Instagram (ciapalhadiaco) o curso gratuito Bambolê: Circunferência das Formas, no dia 26, às 10h.

Quem dará o curso será a bambolista Priscyla Kariny, que trabalhará coordenação motora e flexibilidade, entre outras coisas.